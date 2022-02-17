Главу Союза десантников Свердловской области обвинили в еще одном инциденте со взяточничеством

В отношении главы Союза десантников Свердловской области, члена Общественной палаты региона Евгения Тетерин возбуждено еще одно уголовное дело, в котором теперь арестованный является посредником во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, как и в другом деле взяткодателем выступили директор ООО "Уралщебень" Вячеслав Иванов и Ибад Гурбанов, правда в этот раз они предложили Тетерину замять коррупционное дело, фигурантом по которому выступал Иванов. Тогда десантник обратился к знакомому Сергею Горохову, который и обозначил необходимую сумму взятки в размере 3 млн рублей. В дальнейшем ее предполагалось дать неустановленным сотрудникам региональных УФСБ и СКР.

Источник также сообщил, что 1,7 млн из имеющейся суммы уже были переданы, что можно рассчитывать как "взятку в особо крупном размере". Соответствующая статья возбуждена в отношении как Иванова, так и Гурбанова. "Посредничество во взяточничестве" - в отношении Тетерина и Горохова.

Напомним, что 14 января суд оставил в силе решение о продлении ареста. Еще в ноябре прошлого года сотрудники ФСБ и СК задержали Тетерина по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Изначально главу Союза десантников отправили под арест до 30 декабря. Сам он во время заседания по мере пресечения отвергал все обвинения.

Позже срок содержания Евгения Тетерина под стражей был продлен до 30 марта этого года. Однако адвокат подал апелляцию, после чего в январе и получил отказ. около недели назад сторона защиты главы Союза десантников Свердловской области подала кассационную жалобу на арест.