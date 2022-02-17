Курганские власти продлили ограничения на посещение детьми ТЦ

В Курганской области до конца февраля продлеваются ограничения на посещение кинотеатров и торговых центров детьми. Таким образом, посмотреть фильм или провести время в ТЦ несовершеннолетние смогут только в присутствии опекунов или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

Также до 28 февраля все учреждения дополнительного образования в регионе будут проводить занятия онлайн. Напомним, что ранее в области также был продлен дистанционный режим для школьников.