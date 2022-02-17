Любителей покататься в ванне по Екатеринбургу задержала полиция

Креативных гонщиков, прокатившихся по Екатеринбургу в ванне с триколором, поймали сотрудники полиции. Об этом и наказании для лихачей Накануне.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что видеозапись "покатушек" появилась в соцсетях 11 февраля. На кадрах мужчина едет по центральному проспекту Ленина в прицепленной к автомобилю и раскрашенной в триколор ванне на полозьях, на боку которой имеется надпись #WeWillROCyou - под таким хэштегом поддерживают российских олимпийцев.

В скором времени личности экстремалов были установлены, а в их отношении возбуждены административные дела. 26-летний водитель автомобиля "Ауди", с которого велась видеосъемка, 29-летний водитель автомобиля "Ниссан", к которому привязали ванну, а также 30-летний "бобслеист", находившийся непосредственно в корыте получили штрафы за нарушения ПДД.

"Компания молодых людей согласилась принять участие в сьемках видеоролика за вознаграждение. При этом они понимали, что действуют противозаконно, а самое главное с риском для собственной жизни и других участников дорожного движения. Рулевой "Ниссана" привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки пассажиров, ему назначен штраф в размере 1000 рублей. Пассажиру ванны придется раскошелится на 500 рублей за нахождение на проезжей части без цели перехода. Сумма, конечно, символичная, но закон есть закон. "Шумахер" с "Ауди" за стоянку в зоне действия дорожного знака 3.27 "Остановка, стоянка запрещена", в соответствии с ч.4 ст. 12.16 КоАП РФ пополнит казну бюджета на 1500 рублей", - отметил полковник Горелых.

Он также добавил, что любители пощекотать себе нервы могут рано или поздно оказаться в ситуации, последствия которой будут трагичными.

"Получив серьезные увечья, можно на всю жизнь остаться инвалидом, это в лучшем случае. Тогда никакие «лайки» и количество просмотров в Интернете уже не понадобятся", - резюмировал Валерий Горелых.