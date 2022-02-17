Правительство России обяжет Смольный восстанавливать разрушающееся культурное наследие

На прошедшем заседании правительства РФ был одобрен проект федерального закона, касающийся критериев определения значимости объектов исторического, культурного и социального наследия. Благодаря этому в кабмине обещают, что программы их восстановления станут более эффективными. Они сформируют представления о то, какие объекты нужно восстанавливать в приоритете.

Поскольку 2022 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом культурного наследия народов России, то сомневаться в том, что данная инициатива все же будет принята, не приходится. Таким образом у властей Санкт-Петербурга не останется причин продолжать игнорировать восстановление своих исторических построек или то, что от них осталось. Просто потому, что при губернаторстве Александра Беглова на историческом наследии начали экономить, что и превратило памятники архитектуры в руины.

Теперь же Смольный будет обязан заняться восстановлением объектов культурного наследия согласно той приоритетности, которую требует Федеральное законодательство. Самое интересное, что подсказки в том, за какие объекты браться в первую очередь властям Санкт-Петербурга делать не нужно. Чиновники знают о состоянии исторической части города. Но они сознательно продолжают игнорировать проблемы ОКН в целом. Как следствие общее состояние зданий ухудшается. Дальнейшая их реставрация потребует еще больших финансовых вложений.

Лучшим примером этого может послужить история с архитектурным ансамблем Главных Императорских конюшен. В последний раз реставрационные работы здесь проводились в 2017 – 2018 годах. Тогда администрация Петербурга вложила 260 млн рублей, чтобы остановить аварийное разрушение памятника. Однако этого оказалось недостаточно. Сейчас Конюшенное ведомство находится на грани разрушения. Возобновить реконструкцию не получается по причине отсутствия денежных средств и бюрократических проволочек.

Аналогичная ситуация произошла с Апраксиным двором. Сейчас это портал в 90-е. На территории двора разместилась барахолка, которая живет собственной жизнью. Она пугает жителей, но в Смольном не знают, что с ней делать. Нежелание чиновников заниматься объектом даже стало поводом для обращения к президенту. Заявители просили главу государства о вмешательстве в судьбу разрушающегося памятника и поспособствовать его реконструкции. Но и это еще не все…

На данный момент в Петербурге около 8,9 тысяч объектов культурного наследия, из них 3,5 тысяч – федерального значения. Большинство из них – 7 тысяч сооружению – требуют реконструкции. Чтобы результат большой реконструкции был виден невооруженных глазом нужно восстановить как минимум 4 тысячи местных развалин и руин, оставшихся от памятников архитектуры.