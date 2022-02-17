Алексей Текслер поблагодарил бойцов южноуральских студотрядов за помощь в борьбе с коронавирусом

Губернатор Челябинской области Алексей Теслер в День российских студенческих отрядов Алексей Текслер обсудил с активом регионального отделения РСО планы на 2022 год, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы видим, как сейчас, в пандемию, вот уже несколько лет ребята самым активным образом помогают нам бороться с ковидом, это касается и помощи старшему поколению, и конкретной помощи медицинским учреждениям. Где бы я ни был, где нужно оказать помощь, всегда ребята из студенческих отрядов Челябинской области участвуют. Мы это видим, ценим", - подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер отметил, что Челябинское региональное отделение общественной организации "Российские студенческие отряды" помогает в развитии региона и решении насущных вопросов.

Руководитель штаба Челябинского регионального отделения РСО, командир штаба студенческих отрядов Уральского федерального округа Юрий Болдырев рассказал, что в 2022 году стартует новый трудовой проект для студентов-медиков, которые будут работать в качестве младшего и среднего медицинского персонала в медучреждениях Челябинска. Кроме того, в первые на Южном Урале пройдет "Российская студенческая весна" для студентов колледжей и техникумов.

В 2021 году представители студенческих отрядов были волонтерами в крупнейшем пункте вакцинации. Они помогали южноуральцам заполнять необходимую документацию и направляли потоки людей. Челябинские отряды принимали участие в реализации трудового проекта "Мирный атом" на объектах капитального строительства ПО "Маяк" в Озерске. 160 челябинских студентов прошли бесплатное профессиональное обучение в рамках пилотной программы Российских студенческих отрядов и федерального министерства науки и высшего образования.

Южноуральские студенческие отряды принимали участие в патриотической акции "Уральский десант". Они оказывали помощь населению в отдаленных районах проживания, проводили профориентационные занятия с учащимися, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и уроки истории, а также организовывали творческие и спортивные программы для жителей.

"Это одна из лучших федеральных инициатив, которые реализуется в огромном количестве регионов. В этом году у нас было подготовлено девять отрядов, восемь из них смогли выехать несмотря на все ограничения. Мы благодарим глав муниципалитетов и областное правительство, которые поддерживали и содействовали нам во всех вопросах. Мы смогли эту акцию сделать максимально результативной в нынешних условиях и безопасной для граждан сельских поселений. Было охвачено более 2,5 тыс. детей, порядка 60 людей преклонного возраста, которым нужна была помощь, мы провели порядка 80 мастер-классов, убрали огромное количество снега и провели концерты. Ребята своим примером показывают в территориях, как надо жить дружно и работать на результат", - рассказал Юрий Болдырев.

Студотрядовское движение в Челябинской области объединяет более 2 тысяч человек. Отряды формируются по ряду направлений: строительные, медицинские, педагогические, отряды спасателей, проводников и сервиса. Также формируются трудовые отряды из школьников и учащихся ссузов.

"Наш отряд занимается вовлечением студентов в трудовую деятельность. Она включает в себя пять направлений деятельности –строительное, трудовое, педагогическое, отряд проводников и отряд сервиса. Занимаемся сотрудничество с работодателями города Магнитогорска и трудоустройством студентов в летний период", - рассказал командир штаба студенческих отрядов МГТУ им. Носова Дмитрий Сычугов.

По словам Юрия Болдырева, самыми популярными направлениями у студентов остаются строители, проводники, вожатые.

Власти Челябинской области оказывают поддержку челябинским студенческим отрядам. Для них предусмотрены несколько форм поддержки – премии, гранты, субсидии.

"У нас есть отдельная премия в сфере лучшего студенческого отряда. Ребята получают дополнительную поддержку по итогам рабочего третьего трудового семестра. Лучшие отряды награждаются денежными премиями за свою работу. Ребята активно претендуют на субсидии от главного управления молодежной политики. С 2017 года работает грантовая система и студотряды активно участвуют и подают заявки. И это тоже одна из форм поддержки тех инициатив, которые возникают у ребят на местах. Эта организация большая, системная, устоявшаяся, которая помогает молодым людям найти себя и обрести профессию. Это очень хорошее дело и ребята большие молоды. Очень здорово, что движение продолжает набирать обороты. Нужно больше говорить о том, какую пользу несет для ребят участие в студенческих отрядах, и тогда будет вовлекаться еще больше молодых людей в эту деятельность", - считает начальник главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина.

День российских студенческих отрядов был установлен указом президента РФ в 2015 году. Он ежегодно отмечается 17 февраля. В этот день в 2004 году в Москве на Всероссийском Форуме студенческих отрядов было учреждено Молодежное общероссийское общественное движение "Российские студенческие отряды".