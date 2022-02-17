17 Февраля 2022
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Политика Приволжский ФО В России
Николай Бондаренко (2021) | Фото: Ютуб-канал &quot;Дневник Депутата&quot;

Депутата Бондаренко по максимуму оштрафовали за участие в митинге против итогов выборов в Госдуму

Депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко оштрафовали на 300 тыс. руб. по статье о нарушении порядка проведения митинга. Волжский районный суд счел, что это повторное нарушение (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ) и приговорил оппозиционера к максимальному наказанию по этой статье.

Речь об акции протеста против итогов выборов в Госдуму – она прошла 9 октября 2021 года.

Ранее тот же суд вынес аналогичное решение за участие Бондаренко в аналогичном митинге 25 сентября.

Между тем, Бондаренко грозит еще один суд и еще один штраф. Его коллеги сочли коммуниста нарушившим закон, когда тот пришел на заседание думы в тюремной робе и развернул в зале заседаний плакат против QR-кодов.

Теги: николай бондаренко, суд, штраф



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