Суд не стал арестовать блогера Била из-за найденного Instagram-аккаунта

17 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Москва
Эдвард Бил (2021) | Фото: ютуб-канал &quot;Edward Bil&quot;

Суд не стал арестовать блогера Била из-за найденного Instagram-аккаунта

Пресненский суд Москвы отказался ужесточать меру пресечения блогеру Эдварду Билу и заключать его под стражу.

Уголовно-исполнительная инспекция просила суд арестовать Била за нарушение запрета определенных действий, а именно пользование интернетом.

Как пояснил адвокат Сергей Жорин, инспекция и прокуратура нашли якобы аккаунт блогера в Instagram. По словам защитника, это "один из миллионов фейковых аккаунтов, к которому Бил не имеет никакого отношения", передает РИА Новости.

Напомним, 1 апреля прошлого года на Садовом кольце, спорткар Audi RS6 Била на большой скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с несколькими машинами. Потерпевшей по делу проходит консультант Госдумы Мария Артемова. Она попала с тяжелыми травмами в больницу, где остается до сих пор.

В июле Пресненский суд назначил блогеру два года ограничения свободы и лишил его водительских прав на три года. Прокуратура Москвы обжаловала приговор, сочтя его чрезмерно мягким. В декабре приговор был отменен, дело передано на новое судебное рассмотрение.

Теги: эдвард бил, арест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.12.2021 15:19 Мск Суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу за ДТП
Ранее 06.08.2021 12:59 Мск Потерпевшая в ДТП с блогером Билом попросила взыскать с него более 1,7 млн
Ранее 23.07.2021 14:48 Мск Прокуратура обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу за ДТП
Ранее 14.07.2021 15:31 Мск Гособвинитель просит для Эдварда Била два года ограничения свободы
Ранее 14.05.2021 11:50 Мск Блогер Бил подписал соглашение с пострадавшей в ДТП
Ранее 08.04.2021 14:13 Мск Блогер Бил собрался продать все свои машины, чтобы помочь пострадавшей в ДТП
Ранее 03.04.2021 15:08 Мск Предполагаемый виновник ДТП на Садовом кольце избежал даже домашнего ареста


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4106

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети