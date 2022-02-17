Суд не стал арестовать блогера Била из-за найденного Instagram-аккаунта

Пресненский суд Москвы отказался ужесточать меру пресечения блогеру Эдварду Билу и заключать его под стражу.

Уголовно-исполнительная инспекция просила суд арестовать Била за нарушение запрета определенных действий, а именно пользование интернетом.

Как пояснил адвокат Сергей Жорин, инспекция и прокуратура нашли якобы аккаунт блогера в Instagram. По словам защитника, это "один из миллионов фейковых аккаунтов, к которому Бил не имеет никакого отношения", передает РИА Новости.

Напомним, 1 апреля прошлого года на Садовом кольце, спорткар Audi RS6 Била на большой скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с несколькими машинами. Потерпевшей по делу проходит консультант Госдумы Мария Артемова. Она попала с тяжелыми травмами в больницу, где остается до сих пор.

В июле Пресненский суд назначил блогеру два года ограничения свободы и лишил его водительских прав на три года. Прокуратура Москвы обжаловала приговор, сочтя его чрезмерно мягким. В декабре приговор был отменен, дело передано на новое судебное рассмотрение.