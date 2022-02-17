Полиция устроила рейды по домам участников акции в защиту Троицкого леса

Полиция в Москве совершила несколько рейдам по адресам людей, участвовавших в минувшие выходные в акциях в защиту Троицкого леса, сообщил в Telegram-канале секретарь МГК КПРФ Николай Волков. "Сообщают о претензиях полиции к музыканту Александру Кубалову, журналистам Сергею Ильину и Анне Николаевой, депутату района Черемушки Елене Сельковой (которая не ездила в Троицк) и многим другим людям, - пишет активист. - Хочу напомнить, народный сход в Троицке 12 февраля проходил в формате встречи с депутатом Государственной думы А.Е. Глазковой и не является незаконным публичным мероприятием".

"В ситуации резкого неприятия значительной частью жителей Троицка и экологами данного строительного проекта властям следовало бы пойти на диалог. Хотя бы на уровне заммэра Москвы. А не бить защитников леса на месте событий и не подгонять под "незаконную акцию" мероприятие, где люди выражали свое мнение и свою критику проекта", - полагает Волков.

Напомним, после акции в защиту Троицкого леса в Новой Москве 12 февраля были арестованы на две недели двое жителей района. Суд признал активистов виновными в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции, сообщает "Общая газета". Ещё трёх участников протестной акции суд оштрафовал на 4 тыс. руб.

В Троицком лесу в Новой Москве продолжается противостояние застройщиков и эко-активистов, выступающих против вырубки лесопарковой зоны ради строительства жилья и социальной инфраструктуры. Ранее лесорубы спилили значительную часть деревьев на участке. В ответ защитники леса начали строить баррикады.