В Израиле готовы отменить ношение масок

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассматривает возможность отменить оставшиеся в стране коронавирусные ограничения к началу марта, пишет израильский "9 канал". С 1 марта будут отменены "зеленые паспорта". Также речь идет в первую очередь об отмене обязательного ношения масок.

В январе в Израиле признали, что разницы между привитыми и непривитыми с точки зрения потенциала заражений нет.

Генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Аш прокомментировал решение отменить "зеленые пропуска" так, что они "всегда рассматривались не как инструмент для снижения заболеваемости, а как способ заставить людей привиться". После трехкратной вакцинации практически всех взрослых это поразительное признание властей, что вакцинация была практически бесполезна.

Напомним, маски уже были отменены в Израиле в июне прошлого года. Но через две недели в привитой ударными темпами стране начался быстрый рост заболеваемости, и власти вернули ограничения. А в январе в стране произошел беспрецедентный рост заболеваемости. Предыдущие пики были превышены в 8 раз. С начала 2022 года умерло столько же людей, сколько за предыдущие 4,5 месяца.