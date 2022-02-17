17 Февраля 2022
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Общество За рубежом
карантин, маска (2020) | Фото: Накануне.RU

В Израиле готовы отменить ношение масок

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассматривает возможность отменить оставшиеся в стране коронавирусные ограничения к началу марта, пишет израильский "9 канал". С 1 марта будут отменены "зеленые паспорта". Также речь идет в первую очередь об отмене обязательного ношения масок.
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В январе в Израиле признали, что разницы между привитыми и непривитыми с точки зрения потенциала заражений нет.

Генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Аш прокомментировал решение отменить "зеленые пропуска" так, что они "всегда рассматривались не как инструмент для снижения заболеваемости, а как способ заставить людей привиться". После трехкратной вакцинации практически всех взрослых это поразительное признание властей, что вакцинация была практически бесполезна.

Напомним, маски уже были отменены в Израиле в июне прошлого года. Но через две недели в привитой ударными темпами стране начался быстрый рост заболеваемости, и власти вернули ограничения. А в январе в стране произошел беспрецедентный рост заболеваемости. Предыдущие пики были превышены в 8 раз. С начала 2022 года умерло столько же людей, сколько за предыдущие 4,5 месяца.

Теги: Израиль, маски, ограничения



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