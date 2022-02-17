По делу об избиении девушки и ее матери в Екатеринбурге задержаны двое студентов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения травм девушке и ее матери в Екатеринбурге.

Инцидент произошел вечером 11 февраля на улице Пехотинцев: потасовка началась в автобусе, где пятеро подростков-мигрантов стали приставать к девушке, снимать шапку и наносить пощечины. Испугавшись за свою безопасность, она позвонила маме-педагогу и попросила встретить ее на остановке. Однако и взрослая женщина не остановила агрессоров, которые избили обеих.

В результате учительница получила травму головы и перелом ноги, а ее дочь получила сотрясение мозга. Ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который потребовал немедленно возбудить дело и найти нападавших.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, дело возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ – "Хулиганство группой лиц". Кроме этого, ранее возбужденное полицией дело по части 1 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") передано из органов МВД и принято к производству в региональный Следственный комитет. Оба уже соединены в одно производство.

Как уточнили в СК, фигурантами являются двое подростков. Уже проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы. Следователем СКР проводятся процессуальные действия с участием двоих указанных подростков, выясняются все без исключения обстоятельства. Расследование – на контроле руководства регионального следственного управления. Наказание за совершение наиболее тяжких из этих преступлений составляет до семи лет лишения свободы.

Как добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, для раскрытия данного резонансного преступления сотрудниками полиции Екатеринбурга был проведен целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

"В итоге личности участников конфликта были достаточно быстро установлены: по подозрению в избиении женщины и ее дочери сыщики уголовного розыска задержали двух молодых людей 2004 и 2005 годов рождения. Оба – студенты одного из колледжей столицы Среднего Урала. Один из них ранее уже задерживался представителями МВД в качестве причастного к грабежу, за что и был поставлен на учет в ПДН", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, подростки воспитываются в полных семьях.

"В настоящее время фигуранты содержатся под стражей в изоляторе временного содержания УМВД по Екатеринбургу. В беседе с полицейскими они выразили готовность принести извинения потерпевшим. Сотрудниками ОВД работа по установлению других возможных соучастников нападения продолжается", - заключил Валерий Горелых.

Напомним, что с агрессивными подростками-мигрантами захотел лично разобраться свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона дал на это четыре дня.

"И по каждому человеку, кто участвовал в этих ситуациях, доложите мне лично", - потребовал Куйвашев.