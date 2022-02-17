На Ямале реабилитирован фигурант расследования фальсификации уголовного дела

Реабилитирован фигурант уголовного дела о фальсификации двумя полицейскими уголовного дела. Речь идёт о человеке по фамилии Громов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Он оправдан решением суда.

Напомним, следствие полагало, что в июне 2014 г. в Надыме Громов и его коллега, сотрудники отдела уголовного розыска надымской районной полиции, сфальсифицировали результаты своей работы. Они создали видимость совершения гражданином преступления, квалифицируемого по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". После этого они предоставили следователю соответствующие материалы, которые не имели под собой никаких оснований. Кроме того, зная о невиновности потерпевшего, они задержали его, применив силу.