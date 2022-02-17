В Роскомнадзоре не собираются включать в перечень запрещенного контент о чайлдфри и радикальном феменизме

В Роскомнадзоре не знают о разработке законопроекта о запрете контента о чайлдфри и радикальном феминизме. Ведомство не получало таких предложений, пишет "Подъем".

Ранее СМИ сообщили, что сенатор Маргарита Павлова вместе с надзорным ведомством работает над расширением перечня деструктивного контента, подлежащего блокировке.

Издание отмечает, что в Госдуме призвали с осторожностью отнестись к законопроекту. Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сказала, что пока в инициативе Павловой много размытых формулировок.