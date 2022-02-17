17 Февраля 2022
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Владимир Зеленский (2022) | Фото: пресс-служба офиса президента Украины

Зеленский: В НАТО не все ходят видеть Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в НАТО не все хотят видеть Украину по своим причинам.
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По его словам, Украина идет в НАТО, а расстояние до него все никак не сокращается. И дело не только в России. В Альянсе тоже нет единства в вопросе членства Украины.

Эта проблема является одной из ключевых для безопасности России. Президент Владимир Путин подчеркнул, что устных заявлений для России мало, "поэтому мы хотим решить этот вопрос прямо сейчас".

Как заявил канцлер Германии Олаф Шольц, в НАТО не планирует принимать новых членов в ближайшие годы.

Теги: Украина, НАТО



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