В Ялуторовске суд взыскал с детского сада деньги в пользу ребенка, сломавшего ногу

Ялуторовский районный суд взыскал с детского сада №8 более 190 тыс. руб. в пользу ребенка, получившего перелом ноги, и его матери - в счет возмещения морального вреда, утраченного заработка и приобретения лекарств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Травму шестилетний ребенок получил 12 мая прошлого года во время подвижных игр на участке.

"По заключению судебно-медицинского эксперта, ребенку причинен закрытый косой перелом левой бедренной кости со смещением костных отломков, причинивший тяжкий вред здоровью. В соответствии с законодательством образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся. В декабре 2021 года мать ребенка обратилась в суд с иском о возмещении вреда", - говорится в сообщении.

На днях суд вынес решение об удовлетворении иска.

Решение суда в законную силу не вступило.