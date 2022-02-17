17 Февраля 2022
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детский сад (2020) | Фото: zs74.ru

В Ялуторовске суд взыскал с детского сада деньги в пользу ребенка, сломавшего ногу

Ялуторовский районный суд взыскал с детского сада №8 более 190 тыс. руб. в пользу ребенка, получившего перелом ноги, и его матери - в счет возмещения морального вреда, утраченного заработка и приобретения лекарств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Травму шестилетний ребенок получил 12 мая прошлого года во время подвижных игр на участке.

"По заключению судебно-медицинского эксперта, ребенку причинен закрытый косой перелом левой бедренной кости со смещением костных отломков, причинивший тяжкий вред здоровью. В соответствии с законодательством образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся. В декабре 2021 года мать ребенка обратилась в суд с иском о возмещении вреда", - говорится в сообщении.

На днях суд вынес решение об удовлетворении иска.

Решение суда в законную силу не вступило.

Теги: ребенок, перелом, детский сад



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