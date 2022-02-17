17 Февраля 2022
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ЗРС С-400 &quot;Триумф&quot; (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

Белоруссия может разместить под Минском С-400

Белоруссия может разместить под Минском российские зенитные ракетные комплексы С-400, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы можем их установить где-то восточнее Минска или под Минском - и будем видеть, что делается в Киеве, за Варшавой и так далее", - цитирует президента БелТА.

Он отметил, что сейчас в его стране находится комплекс С-400, который осваивают в учебном центре белорусские военнослужащие. "Если будет надо, еще пару установок мы поставим, а больше нам не надо", - отметил Лукашенко.

По словам президента, это оружие, "которое "видит" на расстоянии 600 километров". "Мы ведем речь о закупке нескольких таких установок", - уточнил он.

Также Лукашенко заявил, что Белоруссия хотела бы купить или получить от России в подарок оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и другое перспективное вооружение.

Напомним, 15 февраля Министерство обороны РФ начало отвод войск Южного и Западного военных округов, участвовавших в учениях в Белоруссии. В ходе маневров отрабатывались сценарии иностранного вторжения и диверсий на границе.

В январе российские военные перебросили в Белоруссию два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Их задействовали в рамках совместных российско-белорусских учений. Сейчас подразделения направляются в места дислокации.

В западных странах учения подавались как подготовка к военному вторжению России на Украину.

Теги: лукашенко, с-400, минск



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