17 Февраля 2022
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Эльбрус Кабардино-Балкарская Республика (2010) | Фото:Накануне.RU

В Карачаево-Черкесии местный житель зарезал туриста, остановившегося на обочине справить нужду

В Карачаево-Черкесии местный житель зарезал москвича, остановившегося на обочине дороги, чтобы справить нужду.

Группа туристов на микроавтобусе ехала в Архыз из Минеральных Вод. Во время остановки 35-летний путешественник отошел в сторону, в этот момент к нему подъехал автомобиль "Лада Веста", из которого вышли двое мужчин.

"Произошел словесный конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры у подозреваемого на почве личных неприязненных отношений внезапно возник преступный умысел, направленный на совершение его убийства. В результате злоумышленник нанес имевшимся при себе ножом не менее одного удара в область живота потерпевшему, от которого мужчина скончался по пути больницу", - говорится в сообщении республиканского управления Следственного комитета.

Местный житель скрылся, сейчас он объявлен в федеральный розыск.

Теги: убийство, турист, нападение, архыз



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