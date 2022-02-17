Созданные в 2021 году технологии принесут нефтяникам 11 млрд рублей

"Газпром нефть" оценивает дополнительную прибыль от созданных в 2021 году технологических продуктов в 11 млрд рублей. В минувшем году нефтяная компания реализовала восемь новых решений для повышения эффективности процессов добычи углеводородов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпром нефти".

Как отметил директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич, новые продукты открывают доступ к тем запасам углеводородов, которые раньше были недоступны. "Кроме того, новые технологии помогают нам снижать углеродный след и повышать экологичность наших проектов. 2021 год был очень важным для нас и в других направлениях: мы впервые презентовали свои разработки на международном рынке, расширили свою технологическую экосистему партнеров. Такая динамика показывает, что мы выбрали правильный вектор развития", — подчеркнул он.

Одним из ключевых продуктов, созданных компанией, стала установка по разделению попутного нефтяного газа на полезные фракции. Новое оборудование обеспечивает коммерциализацию всех видов углеводородов и на 7% сокращает выбросы углекислого газа. Первый технологический комплекс успешно эксплуатируется на активах компании в Оренбургской области.

Другие решения связаны с использованием блочно-модульного оборудования при обустройстве месторождений и применением цифровых технологии. Так специалисты Научно-технического центра "Газпром нефти" внедряют цифровое моделирование гидроразрыва пласта и инновации при поиске нефти.

Сегодня "Газпром нефть" реализует порядка 100 проектов по созданию инновационных решений, включающих цифровые продукты, оборудование, новые материалы и реагенты для нефтехимии, подходы к поиску и разработке залежей.

Компания также привлекает к совместным проектам стартапы через акселерационную программу INDUSTRIX и венчурный фонд "Новая индустрия".