17 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
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Экс-начальника исправительной колонии в Копейске приговорили к условному сроку за взятки

В Копейске бывшего начальника ФКУ ИК-15 приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно со штрафом в сумме 400 тысяч рублей по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2018 - 2019 гг. обвиняемый получал от осужденных взятки за возможность пользоваться мобильным телефоном и свободно передвигаться по территории исправительной колонии.

По решению суда ему запрещено занимать должности на государственной службе сроком 2 года 8 месяце.

Гособвинение просило назначить обвиняемому 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 1 млн рублей.

Теги: прокуратура, колония, взятки,



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