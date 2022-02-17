Россия опубликует ответ по гарантиям через несколько часов после отправки в США

Российская сторона завершает анализ письма США с предложениями по гарантиям безопасности в Европе и готова отправить Вашингтону ответ 17 февраля. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Министр отметил, что письмо с российской стороны будет обнародовано. Ответ будет опубликован через несколько часов после отправки в США.

Ранее Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что шанс договориться с западными партнерами есть всегда.

Также глава МИД РФ рассказал, что первая часть ответа США и НАТО по гарантиям безопасности не удовлетворяет Россию, вторая — более конструктивная.