Уральское предприятие РМК прошло аудит в области охраны труда и безопасности

17 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область Уральский ФО В России
Надзорный аудит АО &quot;Уралгидромедь&quot; (г. Полевской, Свердловская область) (2022) | Фото: пресс-служба РМК

Уральское предприятие РМК прошло аудит в области охраны труда и безопасности

АО "Уралгидромедь" (Полевской, Свердловская область, входит в Группу "Русская медная компания") прошло надзорный аудит в области охраны труда, экологической и промышленной безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, предприятие вновь подтвердило свое соответствие действующей международной системе менеджмента бизнеса, подтвержденной сертификатами ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Аудит провело АО "СЖС Восток Лимитед" – российское представительство швейцарского органа по сертификации компании SGS.

Аудиторы заключили, что организация внедрила и поддерживает систему управления в соответствии с международными стандартами. Специалисты высоко оценили условия труда на предприятии, уровень экологической и профессиональной безопасности, открытость персонала, стремление и готовность к модернизации.

Надзорный аудит АО "Уралгидромедь" (г. Полевской, Свердловская область)(2022)|Фото: пресс-служба РМК

Интегрированная система менеджмента распространяется на все структурные подразделения АО "Уралгидромедь". Международные сертификаты подтверждают экологичное и технологичное производство на предприятии катодной меди гидрометаллургическим способом, а также переработку техногенного сырья с комплексным извлечением ценных компонентов, включающих медь и цинк.

Русская медная компания постепенно внедряет международные стандарты на всех предприятиях Группы. Сертификаты уже также получили Томинский и Михеевский ГОКи, Новгородский металлургический завод, Кыштымский медеэлектролитный завод, Карабашмедь и горно-обогатительное предприятие "ОРМЕТ".

Надзорный аудит АО "Уралгидромедь" (г. Полевской, Свердловская область)(2022)|Фото: пресс-служба РМК

Справка

АО "Уралгидромедь" построено Русской медной компанией в 2005 году. Это современный высокотехнологичный комплекс, осуществляющий подземное выщелачивание руды и гидрометаллургическое производство катодной меди. Благодаря отсутствию высокотемпературных плавок и выбросов окислов серы такой способ производства меди относится к наиболее безвредным. Кроме этого, применяемые на предприятии "Уралгидромедь" инновационные технологии позволяют разрабатывать месторождения бедных и окисленных руд, а также небольшие месторождения, до недавнего времени считавшиеся бесперспективными.

Производственная мощность завода "Уралгидромедь" достигает 5 тысяч тонн медных катодов в год. В настоящее время предприятие реализует перспективную программу по освоению технологии извлечения металлов из вторичного сырья с получением продукции, соответствующей требованиям ГОСТа.

Теги: РМК, аудит, Уралгидромедь, Полевской



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4100

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети