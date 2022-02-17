Уральское предприятие РМК прошло аудит в области охраны труда и безопасности

АО "Уралгидромедь" (Полевской, Свердловская область, входит в Группу "Русская медная компания") прошло надзорный аудит в области охраны труда, экологической и промышленной безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, предприятие вновь подтвердило свое соответствие действующей международной системе менеджмента бизнеса, подтвержденной сертификатами ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Аудит провело АО "СЖС Восток Лимитед" – российское представительство швейцарского органа по сертификации компании SGS.

Аудиторы заключили, что организация внедрила и поддерживает систему управления в соответствии с международными стандартами. Специалисты высоко оценили условия труда на предприятии, уровень экологической и профессиональной безопасности, открытость персонала, стремление и готовность к модернизации.

Интегрированная система менеджмента распространяется на все структурные подразделения АО "Уралгидромедь". Международные сертификаты подтверждают экологичное и технологичное производство на предприятии катодной меди гидрометаллургическим способом, а также переработку техногенного сырья с комплексным извлечением ценных компонентов, включающих медь и цинк.

Русская медная компания постепенно внедряет международные стандарты на всех предприятиях Группы. Сертификаты уже также получили Томинский и Михеевский ГОКи, Новгородский металлургический завод, Кыштымский медеэлектролитный завод, Карабашмедь и горно-обогатительное предприятие "ОРМЕТ".

Справка

АО "Уралгидромедь" построено Русской медной компанией в 2005 году. Это современный высокотехнологичный комплекс, осуществляющий подземное выщелачивание руды и гидрометаллургическое производство катодной меди. Благодаря отсутствию высокотемпературных плавок и выбросов окислов серы такой способ производства меди относится к наиболее безвредным. Кроме этого, применяемые на предприятии "Уралгидромедь" инновационные технологии позволяют разрабатывать месторождения бедных и окисленных руд, а также небольшие месторождения, до недавнего времени считавшиеся бесперспективными.

Производственная мощность завода "Уралгидромедь" достигает 5 тысяч тонн медных катодов в год. В настоящее время предприятие реализует перспективную программу по освоению технологии извлечения металлов из вторичного сырья с получением продукции, соответствующей требованиям ГОСТа.