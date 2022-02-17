"Ютэйр" свяжет Тобольск и Екатеринбург

С 5 марта "ЮТэйр" начнёт возить пассажиров из Тобольска в Екатеринбург, сообщил Накануне.RU перевозчик.

Авиакомпания будет летать по маршруту "ATR-72". Рейсы – по понедельникам и субботам. Отправление из Тобольска – в 10.50, из Екатеринбурга – в 13:15. Стоимость билетов – от 1,1 тыс. руб.

"Открытие аэропорта "Ремезов" дало новые возможности для развития авиасообщения. В 2021 г. мы уже открыли прямые рейсы из Тобольска в Сургут и Нижневартовск, в 2022-м начинаем летать в Екатеринбург и планируем увеличить количество маршрутов для удобства пассажиров", — сказал президент "ЮТэйр – Пассажирские авиалинии" Олег Семёнов.