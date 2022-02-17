В Югре из-за потепления корректируют работу автозимников

В Югре в связи с потеплением вводят ограничения на зимниках, передает корреспондент Накануне.RU.

С завтрашнего дня, ограничения будут введены на дорогах: Сергино - Андра, Приобье - Перегребное ( в том числе подъезд к Перегребное), Нарыкары - Мулигорт-Перегребное, Урманный - Каменное.

На этих участках не смогут ездить автомобили массой более 15 тонн.

С сегодняшнего дня аналогичные ограничения введены на газовой трассе - Саранпауль и на дороге Хулимсунт - Няксимволь - Усть-Манья. Власти округа отмечают, что ограничения вводятся в связи с наступлением потепления.

На опасных участках организованы КПП, за порядком следят сотрудники охранных предприятий.