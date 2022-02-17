Путин призвал высылать мигрантов-нарушителей

Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии МВД, призвал принимать жесткие меры в отношении нелегальных мигрантов и тех иностранцев, кто нарушает российские законы. "Включая высылку и запрет въезда", - заявил президент России.

С другой стороны, Путин отметил, что "в России рады иностранцам, которые соблюдают российские законы, у них должна быть возможность без волокиты оформить все документы".

За последнее время тема интеграции мигрантов в российское общество и громкие случаи нарушения закона иностранными гражданами вызвали широкий резонанс, в том числе и среди представителей власти. Так, в Калужской области мигрантам запретили устраиваться на работу в ряд отраслей, а в Свердловской области власти собираются провести встречи с представителями диаспор, чтобы предупредить о намерении "жестко пресекать" нарушения этнических преступных групп.