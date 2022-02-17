Суд отказался менять систему выборов депутатов в Нижнем Тагиле

Сегодня в Нижнем Тагиле был рассмотрен судебный иск с требованием отменить итоги публичных слушаний по внесению изменений в устав города.

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В конце прошлого года с соответствующим заявлением в Ленинский районный суд обратился глава городского штаба "Справедливой России" Александр Соловьев. Ответчиком по иску выступала Нижнетагильская городская дума.

Как сообщили Накануне.RU в общественном движении "Тагил за перемены", сегодня, 17 февраля, суд отказал в удовлетворении иска по оспариванию внесенных изменений в устав города о смене выборной системы. Таким образом, выборы 25 депутатов в городскую думу в сентябре 2022 года пройдут по новой мажоритарной системе.

Напомним, что предложенные мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым поправки в устав отменяют смешанную систему выборов. Планируется, что депутатов в местную думу будут избирать только по одномандатным округам.