Права и свободы граждан должны быть защищены при расширении полномочий МВД - Путин

МВД может эффективно использовать возможности после расширения полномочий, но при этом права и свободы граждан должны быть защищены, заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии полицейского ведомства.

Он добавил, что "опасения правозащитников по защите прав граждан не лишены основания".

В 2021 году был принят закон, значительно расширяющий полномочия сотрудников полиции. Документ около года находился на рассмотрении в Госдуме и вызвал широкий общественный резонанс.

В итоге закон дополняется положениями, согласно которым сотрудники полиции наделяются правом осуществлять вскрытие транспортного средства: для спасения жизни граждан, для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, для пресечения преступления, для проведения осмотра транспортного средства или груза, для проверки сообщения об угрозе террористического акта, для установления обстоятельств несчастного случая.

Предусматривается право полиции проводить оцепление территорий, жилых помещений, строений и других объектов при проведении мероприятий, направленных на обнаружение предметов, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, либо при наличии оснований полагать, что в границах территорий или объекта готовится, совершается или совершено преступление.

Кроме того, сотрудникам полиции предоставляется право осуществлять в границах оцепления личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, осмотр транспортных средств и перевозимых грузов с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, с применением при необходимости технических средств. В случае отказа гражданина подвергнуться личному осмотру или предоставить для осмотра транспортное средство и перевозимые грузы полиция имеет право не допускать проход такого гражданина на территории, где проводится оцепление, или его выход за пределы границ оцепления.