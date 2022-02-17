Председатель Совета директоров ТМК: бизнес заинтересован в создании передовых инженерных школ

Представители российского бизнеса заинтересованы в участии в федеральном проекте "Передовые инженерные школы", который позволит обеспечить отечественную экономику высококвалифицированными инженерными кадрами. Об этом заявил председатель Совета директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК), сопредседатель Комитета по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Дмитрий Пумпянский на публичном обсуждении проекта, организованном в дистанционном формате на площадке РСПП, сообщает пресс-служба ТМК.

В совещании приняли участие министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, президент РСПП Александр Шохин, научный руководитель программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" Андрей Волков, а также представители более 60 отечественных высокотехнологичных компаний-членов РСПП и ректоры ряда российских вузов.

По словам Дмитрия Пумпянского, бизнес-сообщество поддерживает проект создания инженерных школ. «Отечественные компании испытывают острую потребность в передовых инженерных кадрах. Успешная реализация этого проекта позволит обеспечить такими сотрудниками целый ряд перспективных, стратегически важных для нашей страны проектов в самых разных отраслях», – сказал он.

При этом Дмитрий Пумпянский озвучил ряд предложений, которые будут содействовать участию компаний из реального сектора экономики в этой инициативе. В первую очередь, при создании инженерных школ необходимо предусмотреть такую организационно-правовую форму, которая позволила бы им организовывать совместные предприятия и товарищества с бизнесом, а также решить вопросы интеллектуальной собственности на созданные решения.

"Передовые инженерные школы будут создавать современные решения, у них будут свои ноу-хау. И речь идет не только об инженерных разработках, но и о методических и образовательных вопросах – каждая из школ будет стараться охранять и распространять свои достижения, в том числе на коммерческой основе. Результаты этой деятельности необходимо защищать. Правильно выбранная организационно-правовая форма и механизмы сотрудничества бизнеса с университетами позволят решить вопрос интеллектуальной собственности", – отметил Дмитрий Пумпянский.

По его словам, необходимо также предусмотреть, чтобы у каждой из школ могло быть более одного бизнес-партнера для привлечения необходимых инвестиций в ее развитие. Кроме того, Дмитрий Пумпянский заявил, что бизнес готов оказать содействие Министерству науки и высшего образования РФ в формировании предложений для Правительства РФ по вопросу о налоговых вычетах для компаний, которые будут инвестировать в развитие инженерных школ.

"Мы готовы совместно с министерством подготовить предложения по инвестиционным налоговым вычетам для представителей российского бизнеса, которые будут участвовать в проекте создания инженерных школ. Это было бы сильнейшим стимулом для бизнеса и могло бы дать серьезный положительный результат", – сказал Дмитрий Пумпянский.

Данные предложения встретили положительный отклик на совещании и будут рассмотрены в процессе работы над проектом. В ходе встречи также было принято решение о том, что Дмитрий Пумпянский будет координировать взаимодействие бизнеса и Минобрнауки России по реализации проекта со стороны РСПП.

Создание передовых инженерных школ вошло в число 42-х стратегических инициатив Правительства РФ, направленных на повышение качества жизни граждан. Цель проекта – подготовить квалифицированные кадры для высокопроизводительного, экспортно-ориентированного сектора экономики страны. К 2030 году на базе вузов должны быть созданы 30 школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. Кроме того, к концу 2030 года до 10 тыс. преподавателей и сотрудников передовых инженерных школ пройдут профессиональную переподготовку. Мероприятие на площадке РСПП дало фактический старт реализации данного проекта.