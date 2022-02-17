Песков: Россия не будет требовать извинений за фейки о вторжении на Украину

Москва не будет требовать публичных извинений за фейковые сообщения о вторжении России на Украину, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, подавать судебные иски к изданиям за такие публикации не планируется.

Кремль надеется, что после ситуации с Украиной читатели западных СМИ поймут, чего стоят их заявления.

"Честно говоря, я не знаю, как их аудитория, но по крайней мере наша аудитория над этим просто смеется", - отметил Песков.

Он выразил надежду, что в будущем авторы "оголтелых заявлений" будут придерживаться более серьезного и правдивого подхода, передает ТАСС.

Ранее британский таблоид The Sun написал, что "вторжение" России на Украину состоится в три часа ночи 16 февраля. Позже издание отредактировало свою статью. Это произошло после того, как время предполагаемой "атаки" истекло.

Еще один "прогноз", сделанный Bloomberg, говорил о том, что "нападение" состоится 15 февраля. В Белом доме называли в качестве даты "нападения" 16 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал исключать "агрессии" России против Украины в течение всей текущей недели.