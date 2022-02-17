Две трети украинцев хотят пересмотра Минских соглашений - опрос

К седьмой годовщине Минских соглашений украинское социологическое агентство "Рейтинг" провело опрос об отношении жителей Украины к ним. Выяснилось, что почти две трети выступают за их пересмотр.

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Пересмотра хотят 63% опрошенных. 18% считают, что Украина должна выйти из переговорного процесса вообще. Это примерно совпадает с результатами предыдущих опросов, которые показывали, что за "войну до победного конца" выступают около 20% жителей. Только 11% хотят, чтобы соглашения были выполнены. Если верить результатам, то за пять лет доля украинцев, желающих пересмотра соглашений, выросла более чем в два раза.

67% считают, что в их невыполнении виноваты Россия или республики Донбасса. Интересно, что 21% вообще не знакомы с текстом соглашений. Тем не менее, треть, несмотря на агрессивную русофобскую пропаганду, Россию не винят.

Телеграм-канал "Политика страны" пишет, что офис президента ("Рейтинг" близок к главе офиса Андрею Ермаку) уже готовит почву для отказа от выполнения соглашений.

"Очевидно, что вопрос манипулятивный: Минские соглашения - это международное обязательство Украины, которое нельзя пересмотреть в одностороннем порядке. Однако появление такого опроса свидетельствует, что на Банковой намерены продолжать саботировать политическую часть Минских соглашений, несмотря на увещевания Франции и Германии. И как один из аргументов при этом будут приводить опросы общественного мнения", - пишет канал.

О подготовке почвы к отказу Киева от соглашений недавно писали другие политические каналы.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Минские соглашения закреплены решением Совета Безопасности ООН и не подлежат пересмотру.