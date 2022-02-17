Андрей Травников лично проконтролировал строительство кампуса мирового уровня НГУ

В ходе выездного заседания на площадке строительства нового кампуса НГУ губернатор Андрей Травников оценил темпы строительных работ, обсудил вопросы их организации в условиях знакового района Новосибирска – Академгородка.

Особенность строительства здесь в том, что работы ведутся в густонаселенном районе, в Академгородке – в знаковом районе для Новосибирска. Это накладывает дополнительные задачи по учету необходимости защиты зеленых насаждений, организации транспортного обеспечения стройки. "Для решения всех этих вопросов, взаимодействия с городом, областью, с коммунальными предприятиями создан постоянно действующий штаб, возглавляет его первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков, поэтому, работаем как единая, слаженная команда", – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Он отметил, что сроки строительства сжатые. При этом, взяты повышенные обязательства. Как отметил губернатор, закрыть контур первого объекта планируется уже в этом году. Объем строительства – значительный. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, возводится целый комплекс зданий физматшколы и университета, общей площадью 75 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день общая стоимость строительства (из разных источников финансирования) - 11 млрд 800 млн рублей.

Стоит напомнить, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Андрей Травников рассмотрели развитие кампуса Новосибирского государственного университета 5 марта 2021 года. Было принято решение о финансировании строительства новых корпусов НГУ, в правительстве региона работает постоянно действующий штаб по данному проекту.

На месте демонтированного общежития 1965-го года постройки и на участке рядом с ним будут построены новые здания, включая комплекс общежитий на 690 мест, досуговый и учебный корпус СУНЦ НГУ. Здания будут соединены между собой теплым подземным переходом.

В рамках второй очереди предполагается строительство на месте учебного корпуса СУНЦ нового общежития СУНЦ на 550 мест, возведение корпуса поточных аудиторий с проектным центром и научной библиотеки. На соседнем участке будет сооружен исследовательский корпус и учебно-лабораторный корпус института медицины и психологии им. В. Зельмана.