Нужно законодательно запретить распространение информации с оскорблениями президента России, - Мизулина

Глава общественной организации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина предлагает законодательно запретить распространение информации, содержащей оскорбления в адрес действующего президента России. Об этом она заявила в Общественной палате РФ на обсуждении "токсичного контента".

"За примерами далеко ходить не нужно. Вчера в эфире русской редакции Euronews было озвучено следующее оскорбительное и экстремистское заявление: "Когда Путина в наручниках и с мешком на голове привезут в Гаагу, на трибунал - вот тогда всё закончится".

Мизулина порадовалась, когда узнала, что ВГТРК два года назад покинула ряд учредителей Euronews. Тем не менее, она собирается обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с требованием запретить работу русской редакции этого СМИ.