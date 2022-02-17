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Общество Свердловская область В России
Снос аэровокзала &quot;Уктус&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: youtube-канал &quot;Мирные жители&quot;

Материалы проверки по сносу аэровокзала "Уктус" передадут в центральный аппарат СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства все материалы проверки по сносу аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге.
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Напомним, ранее следователи ответили на заявление уральских общественников по поводу оскорбления ветеранов сносом аэровокзала. Как отмечали в своем обращении активисты, здание являлось значимым мемориальным объектом, хранящим историческую память о защитниках страны в годы войны и символом воинской славы России.

К заявлению были приложены списки погибших воинов, обоснование мемориальной ценности и письмо сотрудников и ветеранов Уктусского авиаотряда с просьбой о сохранении аэровокзала. Однако Следственный комитет отказался проводить проверку по обращению.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, Александр Бастрыкин изучил доклад о проведенных проверочных мероприятиях в связи с публикациями в СМИ по поводу сноса аэровокзала "Уктус". После этого председатель СК России поручил передать в Главное следственное управление материалы проверки, проведенной СКР по Свердловской области. Это будет сделано для принятия процессуального решения.

Напомним, недавно суд отказал в рассмотрении иска о незаконности сноса "Уктуса".

Теги: Уктус, СК, Бастрыкин, проверка



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