Материалы проверки по сносу аэровокзала "Уктус" передадут в центральный аппарат СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства все материалы проверки по сносу аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге.

Напомним, ранее следователи ответили на заявление уральских общественников по поводу оскорбления ветеранов сносом аэровокзала. Как отмечали в своем обращении активисты, здание являлось значимым мемориальным объектом, хранящим историческую память о защитниках страны в годы войны и символом воинской славы России.

К заявлению были приложены списки погибших воинов, обоснование мемориальной ценности и письмо сотрудников и ветеранов Уктусского авиаотряда с просьбой о сохранении аэровокзала. Однако Следственный комитет отказался проводить проверку по обращению.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, Александр Бастрыкин изучил доклад о проведенных проверочных мероприятиях в связи с публикациями в СМИ по поводу сноса аэровокзала "Уктус". После этого председатель СК России поручил передать в Главное следственное управление материалы проверки, проведенной СКР по Свердловской области. Это будет сделано для принятия процессуального решения.

Напомним, недавно суд отказал в рассмотрении иска о незаконности сноса "Уктуса".