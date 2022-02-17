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Общество Новосибирская область
Академгородок 2.0, схема строительства (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Первый крупный объект дорожного строительства проекта "Академгородок 2.0" будет завершен в 2023 году

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл выездное совещание на стройплощадкепроекта "Академгородок 2.0", сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Губернатор осмотрел ход строительства второго этапа автодороги «Барышево – Орловка – Кольцово». 995 метров дороги, ведущей к СКИФу, должны быть готовы к запуску этой мегасайенс установки.

"Это важный дорожный объект двойного значения. Во-первых, для наукограда – реализация второго этапа позволит вывести транзитный транспорт с дорог Кольцово. Во-вторых, обеспечит транспортную доступность мегасайнс установки СКИФ", – заявил Андрей Травников.

травников(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Новосибирской области

Губернатор акцентировал внимание на том, что второй этап автодороги «Барышево – Орловка – Кольцово» – первый крупный объект строительства из утвержденной дорожной карты по развитию улично-дорожной сети Новосибирского научного центра в рамках программы «Академгородок 2.0». В предыдущие годы в реализации были только объекты ремонта.

Напомним. В рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и правительством региона в 2018 году был разработан проект «Академгородок 2.0». Проект предусматривает не только создание и функционирование научных объектов, но и формирование комфортной среды для проживания, не уступающей современным мировым стандартам для подобных территорий.

академгородок 2.0, схема строительства(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников отметил, что новая дорога позволит значительно разгрузить улично-дорожную сеть населенного пункта – практически в два раза. Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области считают, что завершение второго этапа автодороги поможет вывести из Кольцово транзитный трафик – 4,5-5 тысяч автомобилей, а в перспективе – до восьми тысяч автомобилей в сутки. Общая протяженность дороги – 995 метров. Это будет двуполосное шоссе с асфальтобетонном покрытием, протяженной эстакадной частью, тротуаром, освещением, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

академгородок, кампус, строительство, кран(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В ходе совещания было отмечено, что строители работают с чётким соблюдением графика. Завершены все необходимые подготовительные работы, выполнен перенос сетей электроснабжения, идёт обустройство водопровода, канализации. Генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» – компании-подрядчика Сергей Арапов сообщил, что подготовлены площадки под устройство опор, из 70 свай для эстакадной части готовы уже 60, их глубина залегания – от 25 до 28 метров. Сейчас идут работы по бетонированию ростверка и стоек опор. В этом году на объекте завершат устанавливать опоры и смонтируют железобетонные балки пролетных строений. В текущем году будет выполнена и подготовка дороги к устройству покрытия.

"Задача – завершить строительство в 2023 году – к моменту запуска СКИФа", – подчеркнул Андрей Травников.

Теги: академгородок 2.0, андрей травников, скиф, дорожная сеть



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