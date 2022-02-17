Президент Чехии назвал заявления о "вторжении России" третьим конфузом спецслужб США

Президент Чехии Милош Земан назвал заявления о "российском вторжения" очередным конфузом спецслужб США после Ирака и Афганистана.

В интервью газете Mladá fronta DNES Земан сказал, что первым конфузом были сообщения о том, что Ирак имеет оружие массового поражения, вторым - что "Талибан" (движение в РФ признано террористическим и запрещено) никогда не захватит Кабул.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон никогда не называл точных сроков начала "российского вторжения" на Украину. Тем не менее, на днях посольства США, Канады и Австралии объявили о переезде из Киева в Львов. Хотя, как пишут СМИ, полноценного переезда так и не произошло.