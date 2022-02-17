17 Февраля 2022
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Происшествия В России
Иван Жданов (2021) | Фото: инстаграм Ивана Жданова

Отцу экс-директора ФБК Жданову заменили условный срок реальным

Суд Ненецкого автономного округа (НАО) ужесточил приговор отцу экс-главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией, запрещен в Росии) Ивана Жданова.

Юрию Жданову, осужденному за служебный подлог и мошенничество при распределении социальных квартир, заменили условный срок в виде трех лет лишения свободы на реальный. Об этом сообщил адвокат Владимир Воронин в Twitter.

В декабре суд в Нарьян-Маре приговорил Жданова-старшего к трем годам лишения свободы условно. Его освободили в зале суда, однако позже вновь задержали. Суд поместил Жданова в СИЗО. Причиной ареста стало то, что приговор не вступил в законную силу, а Жданов, находясь под подпиской о невыезде, покинул округ.

Напомним, Иван Жданов объявлен в международный розыск. Оппозиционер заочно арестован по уголовному делу о неисполнении решения суда. Он покинул Россию.

Теги: иван жданов, юрий жданов, реальный срок



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