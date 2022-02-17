ДНР сообщила об агрессивных планах Украины

Народная милиция ДНР сообщила о полученных разведкой данных относительно планов Украины.

Украинская армия готовит морской тактический десант для захвата позиций ДНР на азовском побережье и удара в тыл. На прошлой неделе командующий "операцией объединенных сил" Александр Павлюк посещал Мариуполь, где заслушал отчет о завершении подготовки этой операции. Для десантирования планируется использовать катера, переданные Украине США в рамках военной помощи.

Интересно, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что направляется на катере в зону "операции объединенных сил". Он опубликовал видео, как он плывет на катере по Азовскому морю. Его сопровождает секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также Украина готовит к переброске и боевому применению ракетные комплексы Точка-У", размещенные в Хмельницком, отмечает НМ ДНР.