Офис президента Украины и Верховная рада готовятся к эвакуации во Львов - УНМ ДНР

Офиса президента Украины и депутаты Верховной рады готовятся к эвакуации во Львов, заявили в Управлении Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные разведки.

Отмечается, что эвакуация органов власти готовится на случай провала украинской агрессии против республик и перехода ДНР и ЛНР к освобождению захваченных территорий. Сегодня обстановка на линии фронта резко обострилась.

На днях посольства США, Канады и Австралии объявили о переезде из Киева в Львов. Хотя, как пишут СМИ, полноценного переезда так и не произошло.