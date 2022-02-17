17 Февраля 2022
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Политика Магаданская область
Сергей Носов (2017) | Фото: Накануне.RU

Магаданский губернатор Сергей Носов встретил день рождения в "Сказке"

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сегодня отмечает день рождения.

Уроженцу Магнитогорска, экс-гендиректору НТМК, бывшему свердловскому вице-губернатору и мэру Нижнего Тагила исполнился 61 год.

Сергей Носов в этот день находится на работе, 61-летие он встретил в новом детском саду "Сказка" в третьем микрорайоне Магадана, об этом сообщил телеграм-канал ПУЛ № 49. В дошкольном учреждении художники по поручению губернатора выполняют роспись по мотивам сказок.

Сергей Носов(2022)|Фото: телеграм-канал "ПУЛ №49"детский сад "Сказка"(2022)|Фото: телеграм-канал "ПУЛ №49"

А золотопромышленники в этот день порадовали Сергея Носова новостью об увеличении добычи на 6% по итогам января до 2,52 тонн, тогда как по итогам прошлого года Колыма установила собственный рекорд по добыче драгоценных металлов - в 2021-м в регионе извлекли 52,11 тонн золота и 678 тонн серебра.

Теги: Сергей Носов, сказка



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