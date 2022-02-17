На Южном Урале пенсионерка погибла в результате пожара в многоквартирном доме

В результате пожара в жилом доме коридорного типа в поселке Запасное Челябинской области погибла 74-летняя женщина.

Возгорание произошло сегодня днем. Пожар удалось локализовать на площади 120 квадратных метров. Во время тушения пожара обнаружили погибшую женщину.

На место пожара выехал Карталинский городской прокурор Сергей Чеурин с целью координации действий оперативных служб и муниципальных органов по оказанию помощи пострадавшим, в том числе с временным расселением.

"Прокурором жителям пострадавшего дома предложена помощь в восстановлении документов. Совместно с представителем администрации проведено собрание эвакуированных жильцов, им предложено временное жилье и питание", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.