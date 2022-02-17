ВСУ атаковали ДНР и ЛНР по всей линии фронта

В Донбассе на линии фронта снова неспокойно. Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась, и Украина предпринимает попытки развязать активные боевые действия, спровоцировав силы ДНР и ЛНР. Народная милиция ДНР была вынуждена открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника, сообщили в Управлении Народной милиции.

Днем ранее территория ДНР четырежды подверглась ударам со стороны украинских войск, сообщало представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Обстрелы велись в направлении юго-западных окраин Донецка и в Приазовье. Использовались минометы и гранатометы. В ЛНР погиб командир одного из подразделений Народной милиции, прибывший из Екатеринбурга для обороны Донбасса.

Также вчера вечером ВСУ обстреляли окраины Горловки. В СЦКК отмечают, что никаких данных о разрушениях и пострадавших нет.

Утром представительство ЛНР в СЦКК сообщило о четырех обстрелах, которым подверглись районы Золотого-5, сел Сокольники, Веселенькое и Нижнее Лозовое. Обстрелы велись из минометов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета. В ДНР были обстреляны Коминтерново, Октябрь, Новоласпа и Петровское. Фактически сегодня ВСУ атаковали республики по всей линии фронта.

Накануне вечером телеграм-канал "Ясиноватая Донбасс на линии огня" сообщил со ссылкой на очевидцев, что украинские войска проводят масштабные перемещения к югу от Донецка.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что есть все признаки подготовки к активным боевым действиям.

В соцсетях очевидцы и ведущие каналов пишут о том, что обстреливаются окраины многих населенных пунктов. Вероятно, это самые массовые обстрелы за последние месяцы. Обстрелы ведутся более чем по десяти населенным пунктам вдоль всей линии соприкосновения. ОБСЕ также фиксирует множественные обстрелы вдоль линии соприкосновения и рекордное применение артиллерии.

С начала февраля в Донецке также периодически "минируют" здания. Накануне проверялись 11 зданий, среди которых учебные заведения, государственные организации, медицинские учреждения и общежития. Ни одно из сообщений не подтвердилось, заявили в МЧС. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о причастности Украины к этим сообщениям. На это указали выводы технических специалистов.