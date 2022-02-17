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Происшествия Свердловская область
Сергей Болков (2021) | Фото: Накануне.RU

"Химмашевский стрелок" не стал обжаловать свой приговор

"Химмашевский стрелок" – бывший сотрудник МВД Сергей Болков – не стал обжаловать свой приговор.
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Напомним, 30 мая прошлого года в Екатеринбурге пьяный Болков вышел на балкон своей квартиры на Химмаше с охотничьим карабином и начал стрелять в воздух, а затем по прохожим и приехавшим сотрудникам Росгвардии. В результате он ранил девочку, сидевшую с родителями в автомобиле, и одного из росгвардейцев, а также повредил девять машин и оборудование торговых точек.

Впоследствии бывший силовик открыл огонь по бойцам СОБР, которые пытались проникнуть в квартиру для его задержания. В итоге им удалось это сделать и обезвредить стрелка.

Прокуратура требовала для Сергея Болкова 20 лет "строгача". Однако в итоге ему назначили 18 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Сообщалось, что приговор может быть обжалован сторонами.

Сергей Болков(2021)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, за положенный по закону срок никаких апелляционных жалоб на приговор Болкову не поступило. Обжаловать вердикт не стали ни сам стрелок, ни его адвокат, ни представители гособвинения.

"Таким образом, приговор вступил в законную силу", - уточнили в областном суде.

Напомним, что сам Болков, выступая с последним словом, просил суд вынести ему "максимально строгое наказание".

Теги: Болков, апелляция, приговор, облсуд



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