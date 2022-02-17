Лукашенко: Решение о признании ДНР и ЛНР будет совместным с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил возможность признания ДНР и ЛНР.

По его словам, решение о признании республик будет совместным с Россией и взаимовыгодным, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 18 февраля президент РФ Владимир Путин проведет в Москве переговоры со свои белорусским коллегой Лукашенко.

15 февраля Госдума приняла постановление об обращении к президенту России о признании независимости ЛНР и ДНР. Большинство в ходе рейтингового голосования проголосовало за более жесткий вариант КПРФ. Он предполагает, что обращение будет направлено сразу президенту России, тогда как "Единая Россия" предлагала сначала консультироваться с МИДом.