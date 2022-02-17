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Общество Свердловская область
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков (2017) | Фото: Накануне.RU

Детский обмудсмен: в Свердловской области падает рождаемость и растет детская смертность

В Свердловской области ухудшаются демографические показатели: падает рождаемость и растет детская смертность. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков в ходе своего ежегодного доклада на заседании комитета по социальной политике заксобрания.

Как рассказал Накануне.RU детский омбусмен, повлиять на ситуацию с демографией можно лишь увеличением рождаемости.

"Этим занимается вся страна, и Свердловская область в том числе. У нас 64 тысячи многодетных семей, и с каждым годом их становится больше. Конечно, мы не перекрываем те позиции, которые идут у нас по демографии, но это объективные условия, на которые сложно повлиять принятием управленческих решений. На фоне этой картины есть необходимость рассматривать ситуацию по сохранению жизни детей", - рассказал Игорь Мороков.

По его словам, в 2021 году наблюдался рост числа детей, погибших в результате чрезвычайных ситуаций.

ребенок, игрушка, малыш, девочка, мальчик(2016)|Фото:Накануне.RU

"До этого на протяжении пяти лет у нас шло уверенное снижение количества погибших от ЧС детей. В 2020 году погиб 121 человек, в 2021-м – 151 человек. Основные причины – дорожно-транспортные происшествия, пожары и суицидальные намерения детей. На этих позициях нужно серьезно остановиться и обратить на них внимание", - отметил Мороков.

Как добавил обмудсмен, в 80% ДТП дети гибнут по вине взрослых. По его словам, причинами становятся выезд на встречную полосу, превышение скорости и другие.

"С детьми мы научились работать, а как на взрослых повлиять – нужно искать способы. Будем думать, что делать с этой ситуацией, как выходить на взрослых. Есть предложения, будем обсуждать эти вещи с прокуратурой", - заключил Игорь Мороков.

Теги: Мороков, дети, демография, омбудсмен



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