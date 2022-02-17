Суд признал законным решение УФАС по делу о монопольно высоких ценах на телетрапы в аэропорту Челябинска

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным решение УФАС по делу о завышенных ценах за использование телетрапов в аэропорту Челябинска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, антимонопольное дело было возбуждено в июле 2020 г. УФАС установило, что в аэропорту Челябинска стоимость услуги по предоставлению телескопического трапа является самой высокой из выявленных цен в других аэропортах России. Так, в столице Южного Урала тариф составляет 23 тыс. руб. в час, а в других аэропортах от 2 до 21 тыс. руб. час. Челябинскому аэропорту было выдано предписание УФАС с требованием установить экономически обоснованную цену на телетрапы до 13 августа.

УФАС признало, что «Челябинское авиапредприятие» нарушило антимонопольное законодательство, злоупотребив доминирующим положением при установлении цены на телетрапы. Компании был назначен штраф в размере 333 тыс. рублей. Сейчас она оспаривает в суде постановление о наложении штрафа.