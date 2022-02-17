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Общество Тюменская область
Общежитие, Карла Маркса 121, Тюмень (2022) | Фото: Администрация Тюмени

В Тюмени расселят общежитие, на которое Путину пожаловались дети

Дом №121 по Карла Маркса в Тюмени снесут – решение об этом приняли члены межведомственной комиссии, в которую входят представители Роспотребнадзора, Государственной жилищной инспекции, МЧС, администрации города, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Заместитель главы города Тюмени, директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев 15 февраля пообщался с жителями, а 16-го посетил дом в рамках рабочего объезда. Представитель УК "Легион" Расим Гусейнов рассказал, что все заявки собственников отрабатываются в обязательном порядке. При этом зачастую приходится устранять и последствия самовольных переустройств жителей.

"На каждом этаже расположены места общего пользования: туалет, душевая, кухня. При этом некоторые жители провели работы по обустройству санузлов в своих квартирах, которые не предназначены для этих целей. В них нет гидроизоляции, зачастую элементы сетей соединены негерметично, кто-то использовал трубы меньшего диаметра, чем необходимо. Есть и другие недостатки, которые стали результатом неквалифицированной и несогласованной с техническими требованиями работы. Получилось так, что, когда одни моются, топят других", – сказал Гусейнов.

Общежитие, Карла Маркса 121, Тюмень(2022)|Фото: Администрация Тюмени

Общежитие, Карла Маркса 121, Тюмень(2022)|Фото: Администрация Тюмени

Тегенцев отметил, что статус "аварийного и подлежащего реконструкции" дома означает, что собственники должны были провести мероприятия, направленные на восстановление конструктивных элементов здания. Поскольку этого не происходило, а дом требовал решения всё большего круга вопросов, в 2021 г. УК "Легион" заказала у специализированной организации дополнительное обследование здания.

"Вчера во время беседы с жителями дома, которые пришли на заседание межведомственной комиссии, им были представлены результаты обследования и сведения о состоянии конструктивных элементов дома. Кстати, мы постоянно на связи с жителями, как и с представителями ОНФ, курирующими работы по этому дому. Квалифицированные специалисты оценили состояние фундамента, плит перекрытия, крыши и стен. Они пришли к выводу, что конструктивные элементы находятся в аварийном и ограниченно трудоспособном состоянии", – сказал Тегенцев.

Это и стало основанием для того, чтобы комиссия приняла решение о сносе дома. Теперь после проведения необходимых юридических процедур он будет внесён в программу по расселению. Тем временем за его содержанием и безопасной эксплуатацией продолжит следить управляющая организация.

Напомним, ранее дети, живущие в здании, сняли репортаж, в котором максимально подробно расписывают недостатки здания: разваливается на глазах, из стен выпадают кирпичи, вываливаются окна, есть проблемы с вентиляцией, дом покрыт опасной черной плесенью, в подъездах отсутствуют батареи, пол в доме забит фанерой, нет детской площадки. Помочь решить проблему они попросили президента РФ Владимира Путина. Видеозапись опубликована в соцсетях.

Дом по улице Карла Маркса, 121 является общежитием и относится к управляющей компании "Легион". По данным из открытых источников, капитальный ремонт (а именно замена теплового узла и водонагревателей) был проведен в 2010 году. Аварийным и подлежащим реконструкции здание было признано в 2017 г.

В 2016 г. в здании отпала часть стены. В УК "Легион" объяснили разрушение стены "систематическим намоканием" из-за незаконной перепланировки.

Теги: Аварийный дом, общежитие, Карла Маркса 121



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