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Общество Свердловская область
Испорченная картина ученицы Малевича &quot;три фигуры&quot; (2022) | Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Вечерний Ургант&quot;

"Город странных скандалов". Инцидент с порчей картины в "Ельцин-центре" вышел на международный уровень

Пока в Свердловской области идет спор о том, стоит ли винить охранника "Ельцин-центра" Александра Васильева в порче картины ученицы Малевича Анны Лепорской "Три фигуры", история стала настолько известной, что вышла на международный уровень. Сначала об инциденте рассказали в новостях на телеканале США WRAL-TV, после чего над комичностью всей ситуации посмеялся и ведущий юмористической программе The Daily Show.

"Подождите, подождите...Этот парень испортил классическую картину, потому что ему было скучно? То есть тебе было скучно в музее и ты поэтому нарисовал...Ты не слышал о Tik Tok?" - посмеялся ведущий.

Напомним, сам охранник пояснил, что нарисовать глазки на безликих героях картины его попросили подростки. Они заверили пенсионера, что это их рисунки. Тот же не усомнился в том, что в галерее были представлены детские работы.

После инцидента за пенсионера вступился глава Свердловской области Евгений Куйвашев, назвав порчу экспоната коллекции Третьяковской галереи за 75 млн руб. "оплошностью". Да и после произошедшего, по мнению губернатора, картина стала в 10 раз дороже. Позднее за ЧОПовца вступился и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг, который в свою очередь обвинил "Ельцин-центр" в том, что тот не смог обеспечить сохранность произведения искусства.

"Страховщикам в следующий раз стоит подумать, работать ли с ненадежным партнером, который, не будучи настоящим музейным пространством, не может обеспечить сохранность шедевров живописи. И дело тут, конечно, не в охраннике. Все можно обернуть в пиар и скандал в современном искусстве. Вред русской культуре, наносимый "недогалеристами", более думающими о политике, нежели об истинных ценностях, страховщики не возместят", - заявил Кульберг, добавив, что именно по причине подобного непрофессионализма Екатеринбург и выставляет себя центром странных скандалов.

"Ельцин-центр" не мог не ответить на такие громкие заявления. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе учреждения, подобными высказываниями митрополит "зарабатывает очки", что довольно легко, если взглянуть на актуальность "истории с глазками". При этом, за шесть лет работы и десятки выставочных проектов ни один из партнеров центра не выражал своего недовольства.

"Здесь работают высококвалифицированные музейные сотрудники. Недавняя проверка комиссии Министерства культуры подтвердила соответствие этим высоким стандартам. Происшествие с картиной Анны Лепорской мы по-прежнему считаем несчастным случаем, который не повлияет на репутацию "Ельцин-центра". Среди наших партнеров - Русский музей, Третьяковская галерея, ГМИИ им. Пушкина, Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых, Томский областной художественный Музей, Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко и другие региональные музеи, Музей Гараж, Московский музей современного искусства, Мультимедиа Арт Музей, Музей Русского импрессионизма и другие. Сотрудники всех этих музеев не имеют претензий к площадке "Ельцин-центра", - заявили в центре.

В пресс-службе также ответили, что представители вышеупомянутых музеев хотя бы раз да бывали в арт-галерее и музее "Ельцин-центра", в отличие от самого митрополита, который даже не смог посетить в 2021 году выставку "Святые нераздельной церкви". Эту же выставку с экскурсией посещали сестры Ново-Тихвинского женского монастыря.

Напомним, на днях стало известно, что бывший охранник сможет избежать наказания, поскольку ему уже назначили психиатрическую экспертизу.

Теги: Ельцин-центр, картина, Малевич, Три фигуры, охранник, шоу



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