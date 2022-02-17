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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2018) | Фото: пресс-служба администрации сургута

Депутаты Прикамья во втором чтении утвердили единый цвет для такси

Заксобрание Пермского края во втором чтении поддержало инициативу регионального минтранса об изменениях в закон о деятельности такси, передает корреспондент Накануне.RU.

Теперь легковые автомобили такси должны быть оформлены в белый цвет с нанесением на боковую поверхность кузова комбинации красных и белых квадратов в шахматном порядке. Ширина полосы должна составлять 15–25 см. Новый дизайн такси впишется в существующий дизайн-код Перми и свяжет весь общественный транспорт одной цветовой символикой.

Принятые требования к такси вступят в силу с 1 сентября текущего года. При этом новые правила будут действовать в отношении тех, кто только получает разрешение на деятельность по перевозке пассажиров. Ранее выданные документы продолжат действовать до окончания срока, вне зависимости от внешнего вида машин.

Ранее общественный совет по развитию такси заявлял, что эти требования являются барьером для легальной таксомоторной деятельности. Совет полагает, что если цель авторов законопроекта гармонизировать такси с муниципальным общественным транспортом, то на размещение красно-белого шашечного пояса необходимы субсидии, чтобы компенсировать затраты, которые понесут перевозчики, приводя автомобили в соответствие с новыми требованиями.

Во время круглого стола, проведенного в конце прошлого года по инициативе бизнес-омбудсмена, заместитель министра транспорта Пермского края Александр Полыгалов сообщил, что необходимость приведения всех такси региона к единому стилю обусловлена потребностями обеспечения безопасности оказываемой услуги. А также пояснил, что выданные до вступления в силу новых требований разрешения на осуществление деятельности по перевозке легковым такси будут действительны до истечения их срока действия в пять лет.

И, как правило, через пять лет автомобили такси их владельцы меняют в связи с большим пробегом транспортного средства и существенными износом узлов и агрегатов, т.е. при приобретении другого автомобиля существует возможность сделать выбор в пользу белых автомобилей, которые у автодилеров стоят дешевле.

Теги: такси, цвет, автомобиль, законопроект



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Ранее 09.12.2021 10:32 Мск Общественный совет по развитию такси в Прикамье выступил против единой расцветки для авто


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