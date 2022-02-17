ОКР: Результаты командного турнира по фигурному катанию не подлежат пересмотру

Олимпийский комитет России выступил с заявлением о том, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине не подлежат пересмотру, чем бы не закончилось допинговое расследование в отношении Камилы Валиевой.

"Вчера в рамках регулярной пресс-конференции МОК официальный представитель организации, ссылаясь на позицию Международного союза конькобежцев (ISU), заявил о том, что результаты командного турнира и женских одиночных соревнований (если наша спортсменка займет призовое место), будут считаться "предварительными", и в отношении них будет проставлен некий знак в виде "звездочки". Мы с этим категорически не согласны, - говорится в заявлении президента ОКР Станислава Позднякова. - В отношении результата командного турнира Олимпийский комитет России уже направил письмо в ISU, в котором детально и аргументированно изложил позицию о том, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении спортсменки".

"Антидопинговые правила сформулированы таким образом, что пересмотр результатов в командном турнире мог бы иметь место только в том случае, если бы предполагаемое антидопинговое нарушение было совершено во время Олимпийских игр", - отмечает Поздняков.

Он пригрозил, что ОКР обратится в связи с этим в спортивный арбитражный суд.