ОКР: Результаты командного турнира по фигурному катанию не подлежат пересмотру

17 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт В России
Камила Валиева Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз (2022) | Фото: Первый канал

ОКР: Результаты командного турнира по фигурному катанию не подлежат пересмотру

Олимпийский комитет России выступил с заявлением о том, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине не подлежат пересмотру, чем бы не закончилось допинговое расследование в отношении Камилы Валиевой.

"Вчера в рамках регулярной пресс-конференции МОК официальный представитель организации, ссылаясь на позицию Международного союза конькобежцев (ISU), заявил о том, что результаты командного турнира и женских одиночных соревнований (если наша спортсменка займет призовое место), будут считаться "предварительными", и в отношении них будет проставлен некий знак в виде "звездочки". Мы с этим категорически не согласны, - говорится в заявлении президента ОКР Станислава Позднякова. - В отношении результата командного турнира Олимпийский комитет России уже направил письмо в ISU, в котором детально и аргументированно изложил позицию о том, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении спортсменки".

"Антидопинговые правила сформулированы таким образом, что пересмотр результатов в командном турнире мог бы иметь место только в том случае, если бы предполагаемое антидопинговое нарушение было совершено во время Олимпийских игр", - отмечает Поздняков.

Он пригрозил, что ОКР обратится в связи с этим в спортивный арбитражный суд.

Теги: окр, олимпиада в пекине, фигурное катание, командный турнир, станислав поздняков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4085

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети