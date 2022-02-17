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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Тюмени заочно арестовали белоруса, избившего женщину, за которую вступился Моор

В Тюмени заочно арестовали гражданина Белоруссии - 33-летнего Александра Жирикова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Объединенной судебной системы Тюменской области.

Его обвиняют в избиении своей бывшей гражданской жены и угрозах убийством. Срок меры - два месяца.

"По решению суда, началом срока содержания под стражей обвиняемого станет момент фактического его задержания на территории Российской Федерации либо момент пересечения государственной границы страны и передачи гражданина конвойной службе правоохранительных органов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала февраля мужчина находится в розыске. Инцидент произошел 2 февраля. Коллеги женщины привлекли внимание к ситуации в социальных сетях. Они также заявили, что пострадавшая не единожды обращалась в полицию из-за поступающих ей угроз, однако силовики не отреагировали на просьбы о помощи.

Ситуацию прокомментировал губернатор Александр Моор.

"Я как и многие из вас, увидел в соцсетях фотографии избитой женщины Ирины. Невозможно смотреть на эти фото без боли. Никто не имеет права поднимать руку на другого человека, тем более мужчина на женщину. Это абсолютно аморальный поступок. Я поговорил с руководством полиции, чтобы они внимательно разобрались с этим делом. Благодаря общественному резонансу, они тоже увидели эту историю и уже ей занимаются. Надеюсь, справедливость восторжествует быстро", - заявил он.

После этого прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.

Теги: Александр Жириков, прокуратура, полиция, проверка, Александр Моор



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