17 Февраля 2022
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Общество Москва
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

У привитых "Спутником V" спустя год сохранился высокий уровень антител

Через год после получения первого компонента вакцины от коронавируса "Спутник V" у большинства добровольцев сохранился высокий уровень антител.

Это показали первые результаты дополнительного исследования иммуногенности препарата, сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

В исследовании, которое началось в декабре 2021 года, участвуют около 3 тысяч добровольцев. На сегодняшний день есть результаты по 1323 участникам. У 80% их них уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем.

Ранее Минздрав сообщил, что эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" российского производства в условиях доминирования "дельта"-штамма через шесть месяцев после прививки составляет 70,5%. При этом в документ включены два новых побочных эффекта: остеоартрит и фотофобия. В числе других Министерство здравоохранения ранее указывало кратковременную головную боль, возможное развитие аллергических реакций.

Теги: спутник v, антитела, вакцина



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