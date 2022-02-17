В Челябинске объявили аукцион на строительство станции обеззараживания воды за 927 млн рублей

В Челябинске ищут подрядчика на выполнение работ по строительству станции ультрафиолетового обеззараживания фильтрованной воды на очистных сооружениях городского водопровода. Начальная цена контракта составляет 927 млн рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявки от претендентов будут принимать до 24 февраля. Итоги подведут 28 февраля.

Подрядчик должен будет построить станцию ультрафиолетового обеззараживания фильтрованной воды на очистных сооружениях водопровода в поселке Сосновка. Выполнить работы необходимо до конца 2023 года. Финансироваться работы будут из бюджета Челябинска.

В начале февраля губернатор Алексей Текслер представил проект реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации областного центра. В городе очистные были построены в 1957 году, а последние работы по модернизации объекта проводились в 1984 году. На реализацию проекта реконструкции очистных сооружений ФНБ выделил 1 млрд 150 млн рублей, еще 286 млн будет направлено из областного бюджета и средств МУП ПОВВ.